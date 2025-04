Juventusnews24.com - Roma Juventus Women 0-0 LIVE: Brighton si divora il vantaggio in avvio

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminileLadi Max Canzi vuole risollevarsi e dare lo strappo definitivo per lo scudetto nella sesta giornata della poule scudetto di Serie A femminile. Scontro diretto nella capitale contro ladopo il ko beffardo con l’Inter.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviola1? Occasione– Clamorosa occasione per l’americana che arriva a tu per tu con Ceasar dopo una splendida azione verticale della Juve sull’asse Girelli-Stolen Godo-Cantore che regala un cioccolatino alla compagna che manca clamorosamente il tocco vincente sotto porta6? Girata Pandini – Tentativo da dentro l’area murato, così come il successivo tiro dal limite di GiuglianoMigliore in campoA conclusione del match0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Ceasar; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kuhl, Pandini; Pilgrim, Giacinti, Haavi.