Inter Bayern Monaco allarme esterni per Inzaghi da Dumfries a Zalewski la situazione

Inter Bayern Monaco, Inzaghi teme per gli esterni: come stanno le cose verso la sfida tra nerazzurri e bavaresiInter Bayern Monaco, avvicinamento carico di tensione dal punto di vista degli esterni per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro teme per i suoi calciatori, da Dumfries a Zalewski, passando per Carlos Augusto. Il commento di Tuttosport.LA situazione – «Dumfries in tribuna e non disponibile contro il Bayern Monaco. Zalewski titolare, ma out causa crampi, nella ripresa col Cagliari, con Inzaghi che per la stizza – e la paura fosse qualcosa di più – che aveva dato una botta al tabellone appreso della sostituzione forzata per l’ex Roma. Carlos Augusto costretto agli straordinari nonostante l’evidente stanchezza. Dimarco appena recuperato, Darmian preservato inizialmente proprio per il Bayern. Internews24.com - Inter Bayern Monaco, allarme esterni per Inzaghi: da Dumfries a Zalewski, la situazione Leggi su Internews24.com di Redazioneteme per gli: come stanno le cose verso la sfida tra nerazzurri e bavaresi, avvicinamento carico di tensione dal punto di vista degliper Simone. Il tecnico nerazzurro teme per i suoi calciatori, da, passando per Carlos Augusto. Il commento di Tuttosport.LA– «in tribuna e non disponibile contro iltitolare, ma out causa crampi, nella ripresa col Cagliari, conche per la stizza – e la paura fosse qualcosa di più – che aveva dato una botta al tabellone appreso della sostituzione forzata per l’ex Roma. Carlos Augusto costretto agli straordinari nonostante l’evidente stanchezza. Dimarco appena recuperato, Darmian preservato inizialmente proprio per il

Potrebbe interessarti anche:

Bucciantini : «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!»

Bayern Monaco-Inter LIVE 0-0

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2 - Champions League calcio 2025 in DIRETTA : Frattesi riporta avanti i nerazzurri!

Ne parlano su altre fonti Inter, nessun allarme per Bastoni: con il Bayern Monaco ci sarà. Bayern Monaco, è sempre più allarme difesa contro l'Inter: anche Ito ko. Surreale Bayern, dopo Musiala è allarme Kane per l'Inter: "Così è frustrante". Allenamento personalizzato, Inter in allarme: dubbio Bayern. Inter, allarme rientrato per Bastoni dopo l'infortunio: con il Bayern ci sarà. Bayern Monaco, Musiala si infortuna: cresce l’allarme per la Champions contro l’Inter.

Secondo fcinternews.it: GdS - Allarme rosso in casa Bayern: ansia Kompany in vista dell'Inter - Allarme rosso in casa Bayern Monaco. In vista della partita con l'Inter, mercoledì andata dei quarti di Champions, i bavaresi si scoprono in grave difficoltà sotto il profilo ...

Nota di sport.sky.it: Inter, nessun allarme per Bastoni: con il Bayern Monaco ci sarà. Video - Allarme rientrato per Alessandro Bastoni che ieri a Parma è uscito dal campo al termine del primo tempo con l'Inter avanti di due gol. L'immagine di lui in panchina con il ghiaccio sul ginocchio sinis ...

spaziointer.it riferisce: Allarme Kane: altro infortunio, le ultime da Monaco - Si avvicina la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Inter: un altro infortunio verso il match di martedì ...