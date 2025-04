Fucecchio morto l’uomo investito da un’auto mentre tagliava la siepe

investito da un'auto ieri pomeriggio, sabato 12 aprile 2025, mentre tagliava la siepe di casa lungo via Pisana a FucecchioL'articolo Fucecchio: morto l’uomo investito da un’auto mentre tagliava la siepe proviene da Firenze Post. .com - Fucecchio: morto l’uomo investito da un’auto mentre tagliava la siepe Leggi su .com Non ce l’ha fatta Alessandro Talini, il 58enneda un'auto ieri pomeriggio, sabato 12 aprile 2025,ladi casa lungo via Pisana aL'articolodalaproviene da Firenze Post.

