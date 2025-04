Champions League Barcellona dilagante magia di Yamal VIDEO

Barcellona dilaga nella partita di andata dei quarti di Champions League: 4-0 al Montjuic al Borussia. Tra i marcatori anche YamalIl Barcellona dilaga nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League: 4-0 al Montjuic al Borussia Dortmund. Tra i marcatori anche Lamine Yamal. Il gol da Gazzetta.it.

Ne parlano su altre fonti Champions League, Barcellona dilagante: magia di Yamal | VIDEO. Barça-Atalanta 2-2, pagelle: Yamal imprendibile, Ederson "galactico". Basta il guizzo di Lewandowski al Barcellona: Alaves battuto 1-0 e Real ora a +4. Neymar due volte, il Barça passeggia. Il premio Mondiale di Modric. Barcellona-PSG 1-4: Dembélé, Vitinha e doppio Mbappé, i francesi rimontano e vanno in semifinale.

Come scrive ilovepalermocalcio.com: Champions League: dilaga il Barcellona, il PSG ne fa tre all’Aston Villa. I risultati finali - Terminano le sfide di Champions League, valevole per i quarti di finale, con inizio ore 21.00. Di seguito i finali: PSG-Aston Villa 3-1 (Rogers 35'; Douè 40'; Kvaratskelia 70'; Nuno Menden 90'). E’ un ...

Lo riporta calciostyle.it: Champions League, Koeman: “Barcellona favorito? Non è il solo…” - “Il Barcellona non è il grande favorito per la Champions League, ci sono altre squadre che giocano allo stesso livello.” Ronald Koeman, l’intervista ll tecnico ha dichiarato: “Non credo che il ...

Secondo informazione.it: Champions League, quarti di finale: Barcellona show, travolto il Dortmund, il PSG con Kavar super rimonta e batte l’Aston Villa. I gol - Contro il Borussia Dortmund la squadra di Flick ha vita facile e dilaga nella ripresa ... una delle favorite della Champions League di questa stagione, il Barcellona, e se la squadra fuori forma ...