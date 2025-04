Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Battocletti fantastica nella 10 km, Aouani in lotta per le medaglie

11.45 Abuhay rientra sul quartetto di inseguitori. Diventano 5 i corridori alle spalle di Malede.11.42 Salpeter guida l'andatura nel gruppo di testa della maratona femminile.11.40 Il quartetto rosicchia qualche secondo a Malede.11.38 Ad una decina di secondi di distacco dal quartetto di inseguitori ci sono Teferi ed Abuhay.11.36 Malede ha un vantaggio di una decina di secondi sul quartetto alle sue spalle.11.34corsa femminile si è ricompattato un quartetto in testa alla gara. A Maayouf, Salpeter e Verbruggen si è accodata Ouhaddou Nafie. Epis ha circa 5 secondi di ritardo.11.31 Malede arriva al chilometro 25. Alle sue spalle c'è un quartetto con Ayale,, Ozbilen ed Alame.11.30 Epis al momento è in solitaria in quinta posizione. L'azzurra non è molto distante dalla testa della corsa.