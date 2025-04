LIVE Musetti Alcaraz ATP Montecarlo in DIRETTA alle 12 00 l’ultimo atto per il titolo

DIRETTA LIVE C'E' L'IPOTESI CHE NON SI GIOCHI LA FINALE A Montecarlo: COSA SUCCEDEREBBE? 11.44 Musetti ha avuto meno di 18 ore di recupero ed è reduce dalle maratone con Tsitsipas e De Minaur. Quanta benzina sarà rimasta? 11.42 Per il momento il cielo è molto nuvoloso, ma non piove. 11.41 L'atto conclusivo, meteo permettendo, inizierà alle 12.00. 11.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Alcaraz, finale dell'ATP di Montecarlo 2025. Amici di OA Sport buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE dell'attesissimo ultimo atto del Masters1000 di Montecarlo 2025 che coinvolge Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, la prima volta per l'azzurro a questo punto di un torneo così importante. Mai si era spinto oltre i quarti di finale il tennista del Bel Paese prima della vittoria su Stefanos Tsitsipas di venerdì.

