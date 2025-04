Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, nuvole e pioggia ma nell’uovo di Pasqua potrebbe esserci una bella sorpresa

, 13 aprile 2025 - Prepariamoci a una settimana non esattamente indimenticabile sotto l’aspettoma perè Pasquetta c’è una, per ora prematura, speranza che il cielo sopra lasia un po’ meno bigio. Il quadro generale E al via infatti una lunga fase di maltempo. “Tornano le correnti atlantiche foriere die piogge e il fenomeno - spiegano gli esperti di 3B- insi intensificherà lunedì specie sulle pianure. A seguire il maltempo proseguirà anche nei giorni successivi a causa di una circolazione depressionaria “bloccata” ad Ovest dell'Italia che insisterà per molto tempo”. E non è finita qui perché “ anche peril tempo rimarrà probabilmente instabile anche se una previsione è per ora prematura. Le temperature diminuiranno nei valori massimi ma non farà particolarmente freddo per la prevalenza di correnti meridionali”.