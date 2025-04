Salerno tutto pronto per Made in Italy sì lo voglio il programma

Made in Italy a Salerno sarà un percorso sul mare, immersi tra arte, cultura e tradizione. La seconda edizione dell’evento “Made in Italy, Sì lo voglio” sarà ancora una volta, su iniziativa di CNA Salerno, la celebrazione del meglio della produzione. Salernotoday.it - Salerno, tutto pronto per "Made in Italy, sì lo voglio": il programma Leggi su Salernotoday.it Il viaggio per la valorizzazione delinsarà un percorso sul mare, immersi tra arte, cultura e tradizione. La seconda edizione dell’evento “in, Sì lo” sarà ancora una volta, su iniziativa di CNA, la celebrazione del meglio della produzione.

Potrebbe interessarti anche:

Tutto pronto per la X edizione di "Salerno Corre" : scattano divieti per le auto

Salerno Classica : tutto pronto per il Crux Fidelis presso la Chiesa di San Giorgio

Tutto pronto per il Concorso Internazionale di Flauto "Domenico Cimarosa"

Ne parlano su altre fonti Salerno, tutto pronto per "Made in Italy, sì lo voglio": il programma. La giornata nazionale del Made in Italy: un omaggio alla tradizione agroalimentare italiana. Salerno si prepara a un brindisi green: tutto pronto per la presentazione di Guida Bio 2025. Gusto Italia, tutto pronto per il gran finale di oggi. Battipaglia. Tutto pronto per la presentazione del libro “Il sindaco desaparecido”. VIDEO. Lochoshvili in sede: “Pronto a dare tutto”.

ansa.it riferisce: Tutto pronto per Salerno Corre, Gianni Sasso tenta record - E' tutto pronto per la "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km. Giunta alla sua X edizione, la manifestazione - in programma domenica 6 aprile a partire dalle ore 8.30 - vedrà la ...