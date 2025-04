Quotidiano.net - Attacco missilistico russo a Sumy: decine di civili colpiti durante la Domenica delle Palme

Leggi su Quotidiano.net

"Un terribilebalisticosu. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada. E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme. Secondo i dati preliminari,disono rimasti uccisi e feriti. Solo un bastardo potrebbe comportarsi così": lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. L', secondo il sindaco della città, ha provocato più di 10 morti.