Ilgiorno.it - Danneggia la Volante: arrestato. Polizia allertata da un inquilino

Leggi su Ilgiorno.it

La segnalazione di un residente, che vede "facce sospette" nell’atrio della palazzina popolare in cui vive. Poi l’intervento dellain via Osimo, una traversa di viale Omero, in zona Corvetto. Che si conclude con un arresto: un uomo italiano di 42 anni con precedenti finisce in manette permento aggravato e viene anche indagato per oltraggio nei confronti delle forze dell’ordine, perché nel momento in cui è stato bloccato ha insultato gli agenti. Stando a quanto emerso, un abitante della palazzina popolare di via Osimo 2, di proprietà del Comune e gestita da MM, ha notato poco dopo le 21 di giovedì alcuni sconosciuti nell’atrio dello stabile. Persone mai viste prima, che non vivono nel caseggiato, così si è insospettito ("Le serrature dei portoncini sono tutte rotte, qui può entrare chiunque purtroppo", segnalano alcuni inquilini).