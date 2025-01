Ilgiorno.it - Così i postini riciclano le calzature: “Scarpa vecchia fa buon gioco”

Cremona – Iricevono in dotazione scarpe in gomma antiscivolo. La loro dotazione dura alcuni mesi e poi le scarpe vengono ritirate e sostituite da altre nuove. Ma che fine fanno queste scarpe? Qualcuno ha avuto un’idea niente male: perché non riutilizzarle? Sono in gomma e potrebbero tornare utili.le Poste hanno lanciato un’iniziativa che andrà a favore dei bambini: ritirare le scarpe usate, riciclarle creando dei pavimenti antiscivolo e anti caduta da sistemare come substrato dei campi dadei bambini. Idea accolta con entusiasmo dai responsabili centrali di Milano, che hanno cominciato a individuare persone a cui demandare il compito di fare da testimonial e recuperare le scarpe da riutilizzare.a Cremona e Pavia, primi capoluoghi della Lombardia ad aderire all’iniziativa, sono cominciate ad affluire le prime scarpe da riciclare.