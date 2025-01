Corruzione elettorale assolto deputato regionale Sammartino dall’accusa di corruzione elettorale

Leggi su Dayitalianews.com

Il Tribunale di Catania ha stabilito che il “fatto non sussiste”. La Procura aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione per ciascun imputato. La quarta sezione penale del Tribunale di Catania ha, con la formula “perché il fatto non sussiste” ildella Lega, Luca, e Girolamo Brancatodi, all’epoca dei fatti,di Italia viva all’AssembleaSiciliana, era tra i 38 indagati dell’inchiesta Report della Dda di Catania, su indagini della guardia di finanza.Nel capo di imputazione si contestava a“promesse di utilità” a Girolamo ‘Lucio’ Brancato, ritenuto vicino al clan Laudani, “in cambio di voti”. Secondo l’accusa le “utilità”” erano “un posto di lavoro a un nipote di Brancato” e “lo spostamento di una cabina telefonica nei pressi della pizzeria di sua moglie a Massa Nunziata-Mascalucia.