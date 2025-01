Ilnapolista.it - Conte: «Kvara vuole andare via. Sono rimasto deluso, non ho convinto le parti a restare insieme»

Il tecnico del Napoli Antonioin conferenza stampa dalle 14:30 per presentare il match contro l’Hellas Verona, previsto per domani sera alle 20:45.: «Siamo nati pronti».tskhelia, siete primi in classifica, ma non possiamo non chiedere di. Simbolo di un tempo forse breve, ma dello scudetto. Cosa sta cambiando? Lei disse “dobbiamo cercare di non far danni”.«Rispondo, non mimai sottratto a domande scomode. Se parlo, è perché dico la verità. Altrimenti preferisco tacere. È inevitabile che stiamo parlando di un calciatore importante, Quest’estate, visto che c’erano le partenze di Zielinski e Osimhen, volevo avere anche delle certezze tecniche. Ci può essere tantissimo lavoro ma devi avere la qualità dei calciatori. Ho preteso che alcuni venissero confermati. Tra questi c’eratskhelia, aveva chiesto di essere ceduto in estate.