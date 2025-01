Anteprima24.it - Benevento, risoluzione del contratto per Kubica: era tornato dal prestito al Motor Lublin

Tempo di lettura: < 1 minutoSi separano in maniera definitiva le strade dele quelle del calciatore polacco Krzysztof, giunto nel Sannio nell’estate del 2022 dal Gornik Zabzre e dallo scorso agosto inai polacchi deldopo la deludente esperienza in giallorosso.Anche l’avventura nella massima serie del campionato della sua nazione non ha avuto l’esito sperato (LEGGI QUI) conche ha messo insieme appena 5 presenze, tanto da spingere il club a porre termine in anticipo alrispedendolo (con il placet del) alla società proprietaria del suo cartellino. Il calciatore aveva uncon la Strega fino al 2026, ma oggi la sua esperienza in Italia si è chiusa almeno per quanto riguarda la maglia del. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica che il calciatore Krzysztofrientra daldale, di comune accordo con la società giallorossa, ha risolto il propriocon il club.