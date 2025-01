Bergamonews.it - Angelo Pisani, Rigoletto, Baf, Ifa, ruota e pizzoccheri: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano lo show dia Colognola, Bergamo Arte Fiera e Italian Fine Art alla Promoberg, lapanoramica in Piazza Matteotti, la sagra deie degli sciatt al Piazzale degli Alpini e mostre.Da annotare, inoltre, “” al Teatro Donizetti domenica, spettacoli per famiglie e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 11 e domenica 12 gennaio.BERGAMOSABATO 11 GENNAIO– Alla Promoberg torna “Baf”, Bergamo Arte Fiera– Alla Promoberg torna “Ifa”, Italian Fine Art– In Piazza Matteotti torna lapanoramica– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Alla sala civica di Sant’Agata triplo appuntamento con L’Odin Teatret– “Habemus papà”, a Colognola show di– Al Piazzale degli Alpini torna la sagra deie degli sciatt: le dateDOMENICA 12 GENNAIO– Alla Promoberg torna “Baf”, Bergamo Arte Fiera– Alla Promoberg torna “Ifa”, Italian Fine Art– In Piazza Matteotti torna lapanoramica– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– GiocarTeatro, al San Giorgio in scena “Elle”– Al Donizetti in scena “”– Alla sala civica di Sant’Agata triplo appuntamento con L’Odin Teatret– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end– Allo Spazio Caverna in scena “Il tenace soldatino di stagno”– Al Piazzale degli Alpini torna la sagra deie degli sciatt: le date