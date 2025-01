Danielebartocciblog.it - Alcatraz Milano: lunedì l’atteso Gala Night Party di BarAwards

Il 2025 nella città diparte più carico che mai con il Grangriffato2024. Conto alla rovescia ormai terminato per gli spettatoclari e scoppiettanti Bar Awards 2024. Top manager e importanti player del settore food&beverage, brand italiani e internazionali, particolari e specifici prodotti e servizi ad elevato livello di innovazione. Novità da non perdere e cornice fantastica per i Bar Awards 2024 in programma all’diquesto, 13 gennaio 2025. Dopo il grande exploit registrato nelle scorse edizioni, con la serata didel 13 gennaio prossimo i Bar Awards tornano alla ribalta.Un Grantargato2024 davvero indimenticabile, una notte indelebile. Importanti bar, ristoranti e hotel del Bel Paese, insieme ai professionisti del settore food/beverage/coffee, si incontreranno in un’unica suggestiva location: l’di