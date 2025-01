Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Bucchi traccia la strada comune

, domenica inizia il girone di ritorno: avete chiuso il cantiere a Brindisi? "Sì, era ora. Abbiamo cambiato assetto mille volte, ma dalla scorsa domenica siamo tornati finalmente al completo". Quanto hanno influito gli infortuni sulla vostra classifica non brillante a fine andata? "Non voglio piangere ma, oltre che parecchi, hanno avuto tutti tempi lunghi: Vildera, Ogden, Ndzie e De Vico sono stati fuori due mesi, Fantoma un mese. Praticamente abbiamo perso i due lunghi titolari a inizio campionato, non è stato facile anche perché c’era da formare un gruppo tutto nuovo". Non è un caso che le due retrocesse dalla serie A abbiano avuto una partenza in salita? "No, per niente. Ed è facile spiegare il perché: il mercato in A2 è molto complicato, pieno di vincoli, in più se hai ambizioni di salire c’è molta concorrenza quindi anche se hai buone risorse non è detta che riesci a prendere quei pochi giocatori di spessore.