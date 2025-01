Ilrestodelcarlino.it - Volti delle feste Aziende e associazioni insieme

Leappena concluse hanno per molti rappresentato l’occasione di trascorrere del tempo, come hanno fatto i componenti della lista La Civica Forlì Cambia che hanno organizzato una cena natalizia: un momento conviviale durante il quale si è anche stilato un bilancio dell’anno appena concluso. Le festività per alcuni hanno coinciso anche con un altro momento speciale. È il caso de la Camerani e Cornacchia Group, azienda forlivese leader nell’assicurazione contro le calamità naturali rivolte agli agricoltori italiani che nei giorni scorsi ha compiuto 30 anni. Per celebrare questo importante traguardo è stata organizzata una festa alla quale hanno presenziato anche il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. Con la fine del 2024 si è conclusa una ricorrenza diversa ma non meno sentita: quello degli 80 anni dalla distruzione del teatro comunale di Forlì che ha visto la realizzazione di numerose attività a tema.