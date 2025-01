Lanazione.it - Via libera all’imposta di soggiorno: "Ma deve promuovere il turismo"

Il consiglio comunale ha dato il viadi. "Il Comune – ha spiegato l’assessore Clio Cinotti – fa parte dell’Ambito turistico, con Pistoia capofila, per un totale di nove comuni. Per fare parte di questo ambito è previsto il pagamento di un contributo. San Marcello Piteglio ha una totalità di accoglienza nel 2023 di 61mila presenze e nel 2024 di 66mila, essendo di 1 euro la cifra prevista, tolti i soggetti esentati dal pagamento, rimane la cifra stimata di 35mila euro". "Tutti noi quando usciamo dal nostro territorio paghiamo l’imposta – ha puntualizzato il vicesindaco Giacomo Buonomini – diversamente sarebbe il territorio a farsi carico di un servizio offerto a terzi". Sulla questione, dopo il via, interviene la Confcommercio: "La tassa dia San Marcello Piteglio potrà rivelarsi funzionale a patto che le risorse vengano interamente destinate alla promozione del territorio.