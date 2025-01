Quifinanza.it - Vendite al dettaglio in calo, anche per l’alimentare: si salva solo la grande distribuzione

Leggi su Quifinanza.it

A novembre 2024, rispetto al mese precedente, lealmostrano una contrazione sia in termini di valore (-0,4%) che di volume (-0,6%) per entrambi i settori merceologici.rispetto allo stesso mese dell’anno precedente si osserva una riduzione dei volumi, mentre il valore complessivo dellecresce, grazie alla performance positiva dei beni alimentari. Per quanto riguarda le forme distributive,laregistra un incremento rispetto a novembre 2023, sia per il comparto alimentare che per quello non alimentare, mentre tutti gli altri canali di vendita segnano una flessione.Battuta d’arresto per il commercioLealmostrano una diminuzione sia in valore che in volume, con una flessione complessiva per i beni alimentari (-0,1% e -0,6%) e per i beni non alimentari (-0,7% per entrambe le voci).