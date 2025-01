Quotidiano.net - Unghie, dal Mocha Mousse alla French rivisitata: tutti i trend della nail art di gennaio 2025

Scelte cromatiche audaci, tecniche innovative ed espressioni creative e originali. Dai design massimalisti agli stili più morbidi e naturali, i temi emergenti per laart delrappresentano un invito a sperimentare e rompere gli schemi tradizionali, con particolari sempre più elaborati, texture inedite e reinterpretazioni contemporanee di grandi classici. Colori principali Le tonalità protagoniste sono il nude, il nero lucido, il malva, il bordeaux e, soprattutto, il marrone, diventato il punto di riferimento per gli smalti del momento, in particolare nella variante, indicata da Pantone come colore dell’anno. Il Dark Cherry resta un must intramontabile, perfetta da sfoggiare anche a. Dopo aver dominato le tendenze delle stagioni passate, il rosso scuro, intenso e sofisticato, si conferma una scelta raffinata e versatile, adatta a ogni occasione.