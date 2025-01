Un altro acquisto comasco di Cesc Fábregas! Per Caqueret pagheranno 17 milioni

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 16:32:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Lui Come il 1907 chi allena (e in parte possiede)Fabregas continua a spaccare il mercato invernale in Italia. La squadra lombarda, recentemente promossa in questa stagione, si sta rivelando una grande protagonista in Italia e ha chiuso, come spiegano in Francia e in Italia, un nuovo. per 17di euro!Ovviamente, I fratelli Hartono (due delle persone più ricche del sud-est asiatico) sono determinati a fare del Como una squadra che durerà per molti anni nell’élite del calcio italiano. Dopo un inizio di stagione difficile, con meno punti del dovuto visto il livello di gioco ma fuori dalla retrocessione, hanno deciso di rafforzare la presa sul mercato per evitare ogni spavento nella seconda parte di stagione.