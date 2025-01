Movieplayer.it - The Odyssey: svelato il clamoroso budget del nuovo film di Christopher Nolan

Ildovrebbe essere la produzione più costosa mai realizzata dal regista, arrivando a superare anche idel Cavaliere Oscuro Secondo alcune recenti indiscrezioni, molti scooper del settore stanno riportando che Thesi rivelerà "ilpiù costoso della carriera di". Non c'è da sorprendersi vista la portata "epica" del progetto. Theè unepico come pochi. Serviranno anche effetti speciali di prim'ordine per ricreare sullo schermo la visione di Omero. Nel poema, Odisseo incontra molti mostri della mitologia greca, tra cui le sirene, Scilla, i ciclopi, streghe e il gorgo dello Stretto di Messina noto come Cariddi. Secondo quanto dichiarato da Matt Belloni di Puck, Thepunterebbe attualmente a undi 250 .