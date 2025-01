Oasport.it - Sinner vince anche la seconda esibizione: battuto un buon Tsitsipas in due set

Due su due. Jannikconclude con il segno “+” la sua settimana di avvicinamento agli Australian Open 2025. Nel secondo match di, affrontato contro il greco Stefanos(n.11 del ranking), è arrivata una vittoria per 6-3 7-6 (5) in 1 ora e 23 minuti di partita. Unallenamento agonistico per, che ha molto ben giocato il primo parziale, mentre nel secondo c’è stato maggior equilibrio. Sul filo di lana, però, la tenuta nervosa dell’altoatesino ha fatto la differenza e quindi il successo si è concretizzato. Da sottolineare che si è giocato in condizioni indoor, col tetto della Rod Laver Arena di Melbourne chiuso.Nel primo set il n.1 del mondo tiene un ritmo al servizio e da fondo notevole. L’ellenico fa molto poco in risposta ed è costretto sempre agli straordinari alla battuta, dovendo annullare palle break in serie.