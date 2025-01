Ilnapolista.it - Sinner ha battuto Kyrgios: la sua campagna d’odio gli si sta ritorcendo contro (El Mundo)

Senza far nullasta vincendo un bel match anche fuori dal campo, quelloNick. Il quale continua a sparare sul numero 1 del mondo, che non gli risponde. Ma questa continuasocial si stal’australiano. Nessuno lo sopporta più, scrive El.Il giornale spagnolo racconta che gli Australian Open hanno lanciato uno strambo concorso per sosia di. Sui social è arrivata una pioggia di commenti negativi, tipo “Perché? Che perdita di tempo. Nessuno vuole assomigliare a quel clown“, o “che follia, state andando nella direzione sbagliata”, “Davvero? Dopo tutto quello che ha fatto? Ciò significa che gli Australian Open supportano il suo atteggiamento?”.Insomma, “la sua conversione in un personaggio per tutto il pubblico non ha funzionato”, scrive El