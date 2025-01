Serie tv su Mussolini Marinelli contro polemiche | Ho condiviso le mie emozioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Lucarisponde a chi lo critica per aver detto che “interpretare Benitoè stato emotivamente complesso” nella‘M – Il figlio del secolo’. “Ho letto le critiche, naturalmente dispiacciono, – ha detto ai microfoni di Serena Bortone a ‘5 in Condotta’ su Rai Radio 2 – perché non mi sembra di aver detto nulla di brutto o di drammatico. Ho semplicemente parlato di una mia emozione, perché penso sia importante condividere le proprie. Sicuramente dipende anche dal fatto che è un personaggio reale, che ha rovinato un Paese. È stato un periodo terribile, in cui la gente è stata privata dei sogni e della libertà”. Tra coloro che lo avevano criticato per le sue dichiarazioni, anche Vittorio Feltri che, ai microfoni di Radio Libertà aveva detto: “Lucasi è messo a frignare perché è stravolto, sconvolto dal dolore per aver interpretato, ma non si capisce il motivo: per un attore interpretareo un angelo del cielo è lo stesso, deve recitare”.