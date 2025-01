Tuttivip.it - “Sappiamo com’è entrata al Grande Fratello”. Choc in diretta tv, cosa hanno tirato fuori su Jessica

Nell’ultima puntata del, ampio spazio è stato dedicato ai contrasti checoinvolto Ilaria Galassi, Helena Prestes eMorlacchi. Dopo un’attenta analisi degli scontri avvenuti nella settimana, accompagnata da rimproveri sulla loro eccessiva aggressività, Alfonso Signorini ha annunciato la decisione del programma: una nomination d’ufficio per tutte e tre le concorrenti.Tra le tre,Morlacchi ha reagito in modo deciso. Non accettando che il suo comportamento fosse equiparato a quello di Helena, ha deciso di lasciare la Casa prima ancora di conoscere il verdetto del televoto. La sua scelta ha diviso l’opinione pubblica: alcuni l’sostenuta, altricriticato anche le sue azioni. La questione è stata al centro di un dibattito durante la puntata di Pomeriggio Cinque, dove Caterina Collovati non ha risparmiato commenti al vetriolo su