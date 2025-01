Panorama.it - Ringo Starr fa brillare la sua anima country in Look Up

Leggi su Panorama.it

Che ilinsieme al blues fosse uno dei generi di riferimento del batterista dei Beatles era cosa nota. La novità è che adesso il buon vecchio, a 84 anni, si è messo il cappello da cowboy è ha inciso un intero disco che sfoggia tutto il suo amore per il genere. Lo ha fatto con la collaborazione di T Bone Burnett, un genio americano, classe 1948, musicista, produttore e compositore, che ha suonato con Bob Dylan negli anni Settanta e vinto un Oscar con il brano The Weary Kind, scritto per la colona sonora del film Crazy Heart. Non è questa la prima incursione dinel territorio della musica di Nashville e dintorni, come dimostrano tre pezzi dei Fab Four, Act Naturally, What Goes On, Don’t Pass Me By; gli esordi con il gruppo folk di Liverpool, Rory Storm and The Hurricanes, e il suo secondo album solista, Beaucoups of Blues, del 1970, dal sound esplicitamente