Nerdpool.it - Reacher 3: il trailer ufficiale della terza stagione della serie Prime Video!

Leggi su Nerdpool.it

ha svelato ildi. Lain otto episodi sarà rilasciata con cadenza settimanale, con i primi tre episodi in anteprima il 20 febbraio e gli episodi successivi in uscita ogni giovedì fino al 27 marzo 2025 in esclusiva suin oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Dopo che la secondasi è confermata la più vista nel 2023 su, è stato annunciato il rinnovo anticipato diper una quarta, le cui riprese inizieranno nel 2025. Ecco il:Basata sul romanzo La vittima designata (Persuader) di Lee Child, nelladi questaricca di azione,precipita nel cuore oscuro di una vasta impresa criminale nel tentativo di salvare un informatoreDEA sotto copertura il cui tempo sta per scadere.