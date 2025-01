Terzotemponapoli.com - Pellissier: “Lukaku è un calciatore importante, Kvara? Io non me ne priverei”

e la gestione delle cessioni nel calcio modernoA “1 Football Club”, il programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, Sergio, presidente del Chievo Verona, ha condiviso la sua visione sulla situazione attuale del Napoli e delle possibili cessioni. La discussione si è concentrata su due temi cruciali: la posizione del club riguardo alla cessione di Khvichatskhelia e il ruolo di Romelu. Un’analisi che parte dalla difficoltà di operare in un mercato di gennaio, quando la squadra è in testa alla classifica e l’obiettivo stagionale è chiaro: vincere.La delicata questionetskhelia: unirrinunciabile?ha sottolineato la difficoltà che una società affronta quando riceve offerte per un giocatoredurante la finestra di mercato di gennaio.