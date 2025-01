Thesocialpost.it - Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni: come sta il fotografo

Il celebre, 82 anni, è statonella mattinata del 10 gennaio all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Purtroppo è in. Il ricovero è legato all'aggravarsi di una malattia rara e incurabile, l'amiloidosi, diagnosticata due anni fa al.Durante la sua permanenza in ospedale,ha ricevuto la visita del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Lo scorso agosto, ilaveva pubblicamente rivelato la sua malattia, dichiarando di aver perso 40 chili in un anno e di non sapere quanto tempo gli restasse da vivere.L'amiloidosi è un gruppo di malattie rare caratterizzate dall'accumulo anomalo di proteine nei tessuti, che può causare danni agli organi e portare aconseguenze, incluso il decesso.