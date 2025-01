Calciomercato.it - Okafor via dal Milan: plusvalenza e acconto per il grande bomber

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante svizzero si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lipsia. Il Diavolo può incassare una cifra davvero importanteNoahè pronto a volare in Germania per diventare un nuovo giocatore del Lipsia. L’affare è andato in porto nelle scorse ore, con ilche ha dato il via libera al trasferimento dello svizzero in Bundesliga, in prestito con diritto di riscatto, a circa 25 milioni di euro. Un affare importante per diversi motivi: la partenza dell’ex Salisburgo permette al Diavolo, innanzitutto, di poter mettere le mani su un giocatore fin da subito.via dalper il(LaPresse) – Calciomercato.itCon l’addio di, infatti, si libera uno slot della lista stranieri, che verrà chiaramente occupato da un nuovo attaccante e non è un segreto che il nome in cima alla lista sia quello di Rashford.