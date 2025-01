Tvplay.it - Napoli, tre nomi per il post-Kvaratskhelia: c’è anche un ex Juve

Ilvendee guarda avanti al prossimo colpo: con la partenza del georgiano ci sono treche De Laurentiis considererà.Si sta ormai concretizzando il grande colpo del mercato invernale del 2025. Khvichaè sul punto di lasciare a sorpresa ilper dirigersi presumibilmente a Parigi. 80 milioni è la cifra a cui può chiudersi la trattativa, con l’unico dubbio che riguarda la composizione dell’offerta: ilvuole un pagamento completo, mentre in francesi offrono contropartite tecniche. Ma non sembra un nodo impossibile da sciogliere, viste le disponibilità ecoche del club transalpino., treper il: c’èun ex. (LaPresse) TvPlay.itè un giocatore di cui è chiaramente difficile privarsi, ma neldi oggi non occupa un ruolo imprescindibile.