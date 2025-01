Mistermovie.it - Mister Movie | Nightbitch: Il Nuovo Film di Marielle Heller in Streaming su Disney+

ha annunciato con entusiasmo che, ilprodotto da Searchlight Pictures e diretto da, sarà disponibile in Italia dal 24 gennaio in esclusiva sulla piattaforma. La regista, nota per la sua visione satirica e unica, porta sullo schermo l’acclamato romanzo omonimo di Rachel Yoder, creando un’esperienza cinematografica che promette di sorprendere il pubblico.: IldiArriva suracconta la storia di una donna (interpretata da Amy Adams), che decide di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi alla maternità e alla vita domestica. Tuttavia, la sua nuova realtà prende presto una piega surreale e inaspettata, con eventi che sfidano la sua percezione della normalità. Il, che mescola satira e dramma, esplora le complesse dinamiche della maternità e della crescita personale.