Mister Movie | Carry-On 2 il regista si esprime sul possibile sequel

Il thriller d’azione-On, uscito su Netflix il 13 dicembre 2024, ha sorpreso tutti con il suo incredibile successo, diventando uno dei film più visti della piattaforma. Dopo l’enorme accoglienza da parte del pubblico, non è mancata la domanda sulla possibilità di un, una domanda a cui ilJaume Collet-Serra ha risposto con cautela ma senza escludere completamente l’idea.-On: Un Successo Inaspettato,in Discussioneclass="wp-block-heading">In una recente intervista con Variety, Collet-Serra ha rivelato che, al momento, non ci sono piani concreti per undi-On. “Non abbiamo piani per un”, ha dichiarato il. “Ma se il pubblico lo volesse, se le famiglie fossero entusiaste e se avessimo un’idea che mantenga lo stesso livello dell’originale, potremmo prendere in considerazione l’idea.