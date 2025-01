Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Kreischberg 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Flora e Miro Tabanelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della tappa di Coppa del Mondo di Big Air di Kreishberg (Austria). Italia che siall’estro ed alla classe dei fratelli, con quest’ultima che ha una ghiotta chance per allungare nella classifica generale della specialità dello sci frestyle.L’emiliana, leader della generale con 220 punti, ha strappato il settimo punteggio in qualificazione con qualche brivido, vedendo però uscire di scena la rivale elvetica Mathilde Gremaud. Occhi puntati sulla cinese Liu Mengting, la migliore delle qualificazioni ed anch’essa in lotta per la sfera di cristallo. Prenderanno parte all’evento clou anche la tedesca Muriel Mohr, l’austriaca Lara Wolf, l’elvetica Sarah Hoefflin, la finlandese Anni Karava, la cinese Han Linshan e l’australiana Daisy Thomas.