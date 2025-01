Quotidiano.net - Le peggiori figuracce delle star: alcuni esempi divertenti

Nonostante ufficio stampa, esperti della comunicazione e uno staff ben pagato, nemmeno le celebrità più note sono esenti dall’incappare in momenti imbarazzanti non previsti e fuori programma. Anche loro, in diverse occasioni, sono stati al centro didiventate spesso – grazie ai social – virali e condivise da milioni di persone in tutto il mondo. Ve ne riportiamo alcune che ci aiuteranno (anche) a ridimensionare le nostre. Jennifer Lopez Una sua clip è stata al centro di commenti divertiti da parte degli utenti sul web. La cantante stava passeggiando nella via dove sorge, ancora oggi, la casa nella quale lei aveva abitato, da piccola, insieme alle sorelle e alla famiglia. Un momento nostalgico e malinconico nel quale laindicava l’abitazione a favor di telecamere. Fino a quando il proprietario, incuriosito, è uscito per capire cosa stesse accadendo.