La Conferenza dei Sindaci del Valdarno incontra la Asl

Arezzo, 10 gennaio 2025 – Proseguono gli incontri periodici che lazonale deidelaretino ha con la direzione aziendale della Asl Toscana Sud Est, con l'obiettivo di affrontare in modo approfondito le tematiche legate all'ospedale della Gruccia. Questa mattina, a San Giovanni, un nuovo faccia a faccia, alla presenza di Valentina Vadi, che presiede l'organisimo sovracomunale, deidi Loro Ciuffenna Andrea Rossi, di Laterina PergineJacopo Tassini, dell'assessore Giulia Bigiarini per Terranuova, Thomas Stagi per Cavriglia, Silvia Cioni per Bucine e Lorenzo Allegrucci per Montevarchi. Presenti poi la dottoressa Antonella Valeri, direttore amministrativo e pro tempore direttore generale, il dottor Turillazzi, in sostituzione del direttore sanitario e lla direttrice dell'Ospedale del, Patrizia Bobini.