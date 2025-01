Calciomercato.it - Kvaratskhelia-Psg, incontro tra Campos e l’agente del georgiano | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il classe 2001 è pronto a lasciare il Napoli in questa sessione di gennaio. Le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.itQuella col Venezia del 29 dicembre rischia di essere stata l’ultima partita dicon la maglia del Napoli. Ilè out per la gara di domenica contro il Verona, ufficialmente per un affaticamento muscolare, e nei prossimi giorni se non ore potrebbe subire un’accelerata la trattativa per il suo passaggio al Paris Saint-Germain.-Psg:tra(LaPresse) – calciomercato.it-Psg,incontraI francesi sono tornati alla carica dopo i tentativi falliti nella scorsa estate, trovando stavolta l’apertura di De Laurentiis e, soprattutto, il via libera di Antonio Conte. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.