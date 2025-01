Terzotemponapoli.com - Kvaratskhelia al PSG: rivoluzione o semplice suggestione?

L’interesse del PSG perL’agente FIFA francese Christophe Mongai ha acceso i riflettori sul possibile interesse del Paris Saint-Germain per Khvicha. Intervenendo a Kiss Kiss Napoli, Mongai ha definito il georgiano un talento di livello internazionale, adatto non solo al PSG ma anche ad altri top club. “Per il Paris potrebbe essere un giocatore interessante, soprattutto considerando la sua giovane età, il potenziale e il talento”, ha dichiarato.Luis Enrique e la questione tatticaUna delle incognite principali riguarda la posizione chepotrebbe occupare nello scacchiere di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo predilige giocatori versatili e creativi, ma la concorrenza in casa PSG è feroce. Mongai ha sottolineato: “A sinistra c’è già Barcola, che sembra inamovibile.