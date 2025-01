Thesocialpost.it - Italia, Jan Balugani muore dopo 2 giorni di febbre: caso di meningite , scatta profilassi

Leggi su Thesocialpost.it

Reggio Emilia è sotto choc per la tragica scomparsa di Jan, giovane macellaio di 33 anni, morto improvvisamente nella sua abitazione di via Campagnola a Correggio. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, doveera molto conosciuto e apprezzato, sia per il suo lavoro che per il suo carattere.La tragedia e le indaginiIl decesso è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Per accertare le cause della morte, è stata disposta un’autopsia presso la Medicina legale di Modena. Tra le ipotesi al vaglio vi è anche quella di unafulminante, motivo per cui è stata avviata unapreventiva per i familiari, la compagna e i colleghi di lavoro del giovane.Secondo le prime ricostruzioni,avrebbe manifestatoalta nei dueprecedenti il decesso.