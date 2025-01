In seminario anche se gay le nuove regole dei vescovi per gli aspiranti preti | la castità l’uso dei social e la stretta sugli abusi

Leggi su Open.online

Nessun divieto di accesso ai seminari per gli omosessuali. La cosa più importante per chi ambisce al presbiterato è mostrare «l’orientamento alla vita celibataria», a prescindere dai gusti. È quanto prevedono lelinee guida della Cei per l’ammissione ai seminari. «Nel processo formativo, quando si fa riferimento a tendenze omosessuali, è opportuno non ridurre il discernimento solo a tale aspetto», si legge nel documento della Conferenza Episcopale Italiana. «L’obiettivo – continuano lelinee guida – della formazione del candidato al sacerdozio nell’ambito affettivo-sessuale è la capacità di accogliere come dono, di scegliere liberamente e vivere responsabilmente lanel celibato». Insomma, nessuno sbarramento a chi è omosessuale, ma semplicemente a chi non rispetta l’obbligo di