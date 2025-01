Ilnapolista.it - Il presidente della Lega Serie A Simonelli: «Ho sentito De Laurentiis, il problema è un capitolo chiuso»

Leggi su Ilnapolista.it

Prima conferenza stampa in via Rosellini per Ezio MariadiA, dopo l’assemblea che ha certificato la rielezione di Luigi De Siervo come ad e definito i nuovi consiglieri di.«Oggi siamo riusciti a completare la governance, sono felice che l’amministratore deto abbia raccolto 17 voti, conferma la bontà del lavoro fatto e sono convinto sarà anche da stimolo per il futuro. Abbiamo già fatto tante cose da quando sono entrato in carica, ho visto unache, rispetto a quando avevo lasciato sei anni fa, ha cambiato pelle. Ho visto grandissime professionalità: da essere unache organizzava solo il campionato è diventata una piccola media company. A Riyadh abbiamo visto un’organizzazione perfetta dell’evento Supercoppa, abbiamo ricevuto i complimenti per la regia: è stato molto appassionante vedere tutto il lavoro.