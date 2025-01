Lortica.it - Il 2025 di All Stars Arezzo Onlus ha preso il via al Bear Wool Volley di Biella

Ildi Allhail via con la consueta partecipazione al torneodi. La squadra aretina di pallavolo unificata è scesa in campo nella categoria Special Olympics della ventesima edizione della manifestazione internazionale piemontese dove, a confronto con avversarie provenienti da tutta Italia, è riuscita a centrare un buon quarto posto finale.Ilè oggi tra i più importanti tornei di pallavolo giovanile organizzati in Italia con ben novantasei formazioni iscritte, di cui dodici dall’estero, e con una rinnovata attenzione orientata anche verso l’inclusione. A testimoniarlo è stata la crescente presenza di associazioni nella categoria Special Olympics che si è confermata come uno dei fiori all’occhiello dell’evento per la capacità di unire atleti con disabilità intellettive e atleti partner senza disabilità.