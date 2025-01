Il 2025 della Lazio non si accende | solo 1-1 col Como cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

Lanon riscatta il derby perso e male e dimostra di non trovarsi nel suo momento migliore, tutt’altro. Contro il, nell’anticipoventesima giornata di Serie A, arriva un pareggio beffardo, perché dopo un primo tempo con un avvio di estrema sofferenza, risolto però dal gol di Dia, tutto sembrava in controllo contro i soliti lombardi tutta personalità e qualche errore di troppo. Poi, l’episodio arbitrale che ha stravolto le cose: prima il doppio giallo rimasto nel taschino a Tremolada all’indirizzo di Pellegrini, quindi il rosso in due minuti, sempre per doppia ammonizione, a Tchaouna, abbastanza dubbio anche questo, ma in senso contrario. Una volta rimasta in dieci, la formazione di Baroni subisce il pareggio a opera di Cutrone e nel finale rischia sia di vincerla che di perderla.