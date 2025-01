Secoloditalia.it - Giuli stanzia 10 milioni per la cultura sui quotidiani. Altro che tagli, il governo mette risorse nell’editoria

Arrivano altri finanziamenti delaicartacei. Il ministro della, Alessandro, ha dato una risposta a quegli editori che lamentavanoall’editoria varando un fondo di 10di euro nel 2025. La norma è contenuta nel cosiddetto «Piano Olivetti per la» che il ministro ha inserito nel decreto-legge approvato dalMeloni il 27 dicembre scorso. L’obiettivo è quello di rivitalizzare la cosiddetta “terza pagina”, ossia la pagina dedicata alla. Lo riporta Open.La norma voluta dal ministroper un fondo dedicato allaneiNella relazione che spiega la filosofia del cospicuo intervento in favore dell’editoria si legge nello specifico che i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 3 «dispongono l’istituzione, in via sperimentale, di un fondo dedicato al finanziamento della cosiddetta terza pagina.