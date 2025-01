Notizie.com - Frank Sinatra e quel rifiuto clamoroso: sarebbe stato protagonista di un film che ha fatto la storia

ad una parte che consentirà a Bruce Willis di diventare una icona del cinema d’azione.Nel 1988, il mondo del cinema assisteva alla nascita di un’icona cinematografica che avrebbe definito il genere action per gli anni a venire. “Trappola di Cristallo” (Die Hard) di John McTiernan si imponeva come un caposaldo del cinema d’azione, regalando a Bruce Willis uno dei ruoli più emblematici della sua carriera. Tuttavia, pochi sanno che l’indimenticabile personaggio di John McClane avrebbe potuto avere le fattezze e la voce inconfondibile di.All’epoca settantenne,aveva già dimostrato le sue capacità recitative in “Inchiesta pericolosa” (1968), adattamento cinematografico del romanzo “The Detective” scritto da Roderick Thorp. Questorappresentava una pietra miliare nella carriera dell’iconico cantante italoamericano, mostrando al mondo la sua versatilità e il suo talento anche al di fuori della musica.