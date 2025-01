Zonawrestling.net - FOTO: Ronda Rousey annuncia la nascita della sua seconda figlia

Leggi su Zonawrestling.net

Il lieto evento pere Travis BrowneL’ex starUFC eWWEhato su Instagram l’arrivosuae suo marito Travis Browne hanno dato il benvenuto a Liko’ula Pa’uomahinakaipiha Browne, condividendo un video e alcunedalla stanza d’ospedale.La famiglia-Browne si allargaQuesta è laper la coppia, dopo ladi La’akea Makalapuaokalanip? nel settembre 2021. La scelta dei nomi hawaiani per entrambe le bambine riflette il profondo legame con le origini di Browne. View this post on Instagram A post shared by(@)L’ex campionessa diventa mamma bisL’annuncio ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni da parte di fan e colleghi atleti.