Crolla un muro dell'ex Convento a Cappelle: sfiorata la tragedia

Ildi via Casa Leone a, testimone di decenni di storia e sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, èto ieri (9 gennaio 2025) durante i lavori per la costruzione di due nuovi edifici. La fortuna ha evitato il peggio: il crollo ha provocato una frana di terra e pietre che ha colpito l’area confinante con abitazioni, causando danni materiali ma, fortunatamente, nessun ferito. Al momento del crollo, infatti, il giardino era vuoto.L’intervento delle autoritàCome riportato dal quotidiano La Città, nel pomeriggio di ieri, i vigili urbani di Salerno sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. L’obiettivo è chiarire le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità, esaminando anche le autorizzazioni per i lavori di demolizione e il rispetto del progetto esecutivo.