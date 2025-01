Sport.quotidiano.net - Civitanovese, Ruggeri è ai saluti. Mancini: "Ora un altro campionato"

Strade separate tra lae Federico. Il centrocampista classe 2001 è in partenza dal club della sua città per accasarsi al Monturano Campiglione.era approdato nella società rossoblù nel corso dell’estate del 2022 e con la maglia dellaha vinto due campionati consecutivi, uno di Promozione e l’in Eccellenza. Invece quest’anno ha avuto a disposizione soltanto qualche scampolo di partita, salvo che in una gara. È per questo motivo che andrà a Monturano, in Eccellenza, dove ritroverà il suo amico ed ex compagno Matteo Ercoli. Chi invece un’altra chance da titolare l’ha avuta è il centrale difensivo, classe 2005, Alessandroche domenica ha giocato tutti e 90 i minuti contro i suoi ex compagni. "Aver strappato loro un punto per me ha rappresentato anche un senso di rivalsa – rivela–.